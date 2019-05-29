Выставка к 110-летию со дня рождения архитектора-реставратора Юрия Спегальского откроется 3 июня

22:17, 29 мая 2019, ПАИ

3 июня в 15.00 в мемориальной квартире откроется выставка, посвященная 110-летию со дня рождения архитектора-реставратора Юрия Павловича Спегальского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском музее-заповеднике.

На выставке будут представлены фотографии ремонтно-реставрационных работ Спегальского в Санкт-Петербурге: на шпиле Петропавловской крепости, Исаакиевскй собор в 1950-е гг. На шпиле Петропавловской крепости он работал в связи с 250-летием основания Ленинграда в 1957 г. За эту работу он был награжден медалью «В честь 250-летия Ленинграда».

Также будут представлены фотокопии литографий XIX века И. Селезнева с видами Псковской губернии 1830-40 х гг. и рисунки из знаменитой графической серии рисунков Спегальского «По Пскову XVII века».

3 июня также в программе мероприятий:

- в 12.00 – возложение цветов на могиле Ю.П. Спегальского на кладбище у храма Жен-Мироносиц;

- в 16.00 – экскурсия по мемориальной квартире Ю.П. Спегальского;

- в 17.00 – награждение победителей викторины, посвященной 110-летию со дня рождения Ю.П. Спегальского в Историко-краеведческой библиотеке им. И.И. Василева.

Юрий Спегальский, пскович, выпускник Ленинградского института инженеров коммунального строительства, принимал деятельное участие в восстановлении Пскова после Великой Отечественной Войны.

С октября 1944 г. по февраль 1946 г. являлся начальником инспекции по охране памятников города Пскова. С февраля 1946 г. по июнь 1947 г – начальник Реставрационной мастерской города Пскова. За это время им были подготовлены проекты реставрации многих памятников архитектуры Пскова, в том числе: церкви Николы со Усохи (1536 г.), колокольни церкви Михаила и Гавриила Архангелов и корпусов при ней (XVII век), церкви Богоявления с Запсковья (1495 г.), куполов Троицкого собора.

Еще до войны, в 1930-е годы, реставрировал Гремячую башню Окольного города и вторые палаты Меншикова (ул. Советская, 50).

В 1951 году Юрий Спегальский защитил диссертацию «Псковская каменная жилая архитектура XVII века» (научный руководитель - профессор М.К. Каргер). Он системно изучил гражданское зодчество древнего Пскова, представил его характерные особенности.

На рисунках-реконструкциях (графическая серия «По Пскову XVII века») Псков предстает во всем великолепии средневекового купеческого города. Академик Дмитрий Лихачев писал: «По своему значению графические реконструкции Ю.П. Спегальского по древнему Пскову равняются тому, что было сделано А. Васнецовым для старой Москвы. Ю.П. Спегальский – поэт древнего Пскова. У него был дар проникновения в жизнь Древней Руси».

Супруга архитектора-реставратора Ольга Аршакуни поддерживала Спегальского в его работе по восстановлению Пскова. После его смерти (1969) сохраняла наследие Юрия Спегальского, публиковала научные труды. По ее инициативе, в 1986 году в Пскове был открыт мемориальный музей-квартира архитектора-реставратора.

Мемориальный музей-квартира Спегальского – дань памяти исследователю русского средневекового зодчества, архитектору-реставратору, художнику. Именно благодаря стараниям Ольги Аршакуни в кабинете ученого сохранена подлинная обстановка; интерьер кабинета соответствует тому, как и было при жизни архитектора-реставратора. Она явилась и автором экспозиции музея, которая представлена публике и поныне.

За более чем тридцатилетнюю историю своего существования мемориальный музей-квартира Юрия Павловича Спегальского стал неотъемлемой частью культурной жизни Пскова. Музей ежедневно принимает посетителей, среди которых псковичи и гости города, любящие русское искусство, Псков и его древнюю архитектуру.