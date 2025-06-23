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Общество

Фундамент Псковского кремля укрепляют специалисты

Продолжается реставрация Троицкого собора в Псковском кремле. Специалисты приступили к бурению и инъектированию фундаментов контрфорсов, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Отметим, современное, четвёртое по счёту, здание Троицкого собора строилось на протяжении 17 лет. Храм возводился на фундаментах предыдущих строений, но при этом вырос в высоту до 78 метров.

В конце XVIII века из-за трещин, образовавшихся вследствие неодинаковой осадки собора, были заложены открытые боковые галереи, а само здание храма укреплено контрфорсами. Сейчас собор, входящий в архитектурный ансамбль Псковского кремля, – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и культурного наследия народов РФ федерального значения.

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