Фундамент Псковского кремля укрепляют специалисты

23:09, 23 июня 2025, ПАИ

Продолжается реставрация Троицкого собора в Псковском кремле. Специалисты приступили к бурению и инъектированию фундаментов контрфорсов, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Отметим, современное, четвёртое по счёту, здание Троицкого собора строилось на протяжении 17 лет. Храм возводился на фундаментах предыдущих строений, но при этом вырос в высоту до 78 метров.

В конце XVIII века из-за трещин, образовавшихся вследствие неодинаковой осадки собора, были заложены открытые боковые галереи, а само здание храма укреплено контрфорсами. Сейчас собор, входящий в архитектурный ансамбль Псковского кремля, – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и культурного наследия народов РФ федерального значения.