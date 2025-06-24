Эстрадно-джазовый оркестр Псковской области завершает подготовку к концерту

13:53, 24 июня 2025, ПАИ

Эстрадно-джазовый оркестр Псковской области завершает подготовку к предстоящему концерту, который состоится в историческом пространстве Поганкиных палат 26 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Всех любителей хорошей музыки приглашаем погрузиться в чарующие звуки джазовых композиций и вместе провести прекрасный вечер в историческом пространстве Пскова. Концерт начнётся 26 июня в 19:30, ждём вас!» – отметили в пресс-службе ТКД Псковской области.

Напомним, что в программе – инструментальные композиции и вокальные номера, отражающие различные направления и эпохи развития джаза. Инструментальная часть концерта включает произведения, ставшие классикой жанра, от Spain до Chattanooga Choo Choo, отметили организаторы.