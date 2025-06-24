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Общество

Актёр из сериала «Кухня» вошёл в жюри конкурса в рамках кинофестиваля «Западные ворота»

Российский актёр театра и кино Сергей Лавыгин вошёл в жюри конкурса короткометражных фильмов на кинофестивеле «Западные ворота – 2025» в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по культуре.

Фото предоставили в региональном комитете по культуре

Напомним, с 4 по 6 июля в Пскове состоится VI Международный кинофестиваль «Западные ворота». Зрители фестиваля увидят около 100 полнометражных и короткометражных фильмов из России и со всего мира.

Вместе со зрителями судить конкурсантов будет и экспертное жюри. Одним из специальных гостей в 2025 году станет Сергей Лавыгин, он оценит работы в конкурсе короткометражных фильмов.

Отметим, что наибольшую популярность актёру Сергею Лавыгину принесла роль повара Арсения Чуганина в комедийных телесериалах «Кухня», «Отель Элеон», «Гранд» и «СеняФедя».

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