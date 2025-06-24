Новый квест с тайнами усадьбы «Тригорское» запустил Пушкинский заповедник

18:26, 24 июня 2025, ПАИ

Открыть для себя тайны мемориальной усадьбы «Тригорское» не в ходе традиционной экскурсии, а в новом увлекательном квесте-игре предлагает своим посетителям Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Маршрут игры проходит по мемориальной усадьбе Осиповых и Вульфов, соседей и сердечных приятелей ссыльного поэта.

«Здешний парк действительно полон старинных тайн, касающихся как собственно самого Александра Сергеевича и влюблённых в него обитательниц старинной усадьбы, так и героев произведений Пушкина. К тому же большое пространство парка, созданного в английском (пейзажном) стиле, его «подвижные картины» и «зелёные залы», холмы, овраги с переброшенными через них мостками и прочим – всё это просто идеально для игры-приключения!» – подчеркнули в музее.

Важно: при выполнении заданий квеста его участникам понадобится проявить не только эрудицию, но и смекалку, а порой и интуицию. Именно поэтому игра «Тайны Тригорского» идеально подходит для дружеской компании или семейной команды, причём количество участников в любой момент времени может быть любым и ничем не ограничено. И, как обещают в музее, всех, кто успешно пройдёт все этапы, в конце приключения ожидает приятный сюрприз.

Маршрутный лист и карту игры «Тайны Тригорского» уже с сегодняшнего дня можно найти в кассе музея-усадьбы.