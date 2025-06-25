Камерный хор из Санкт-Петербурга выступит на городище Савкина Горка 26 июня

20:38, 25 июня 2025, ПАИ

Концерт хора Fortis в рамках фестиваля «Дом Довлатова в Пушкинских Горах» состоится завтра, 26 июня, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе заповедника.

Камерный хор из Санкт-Петербурга под управлением Екатерины Андреевой встретится со своими слушателями не в концертном зале, а под открытым небом, на старинном городище Савкина Горка.

«Это не первый опыт «перетекания» Довлатовского фестиваля – мероприятия очень насыщенного, с программой, рассчитанной на зрителей и слушателей с весьма разными художественными интересами, – на территорию Пушкинского заповедника, – рассказали в музее. – Так, в прошлом году – также на Савкиной Горке – с успехом прошёл концерт гусляра Михаила Мирского и скрипачки Юлии Усовой. То выступление произвело очень сильное впечатление не только на публику, но и на самих музыкантов, по их собственному признанию», – отметили в «Михайловском».

Концерт хора Fortis завтра планируют начать в 20:40. Вход на него свободный для всех желающих.

Фестиваль «Дом Довлатова в Пушкинских Горах» будет проходить с 26 по 29 июня.