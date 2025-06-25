Псковский театр кукол стал лауреатом международного фестиваля КУKART
Псковский областной театр кукол стал лауреатом Международного фестиваля-биеннале кукольных и синтетических театров КУKART, сообщили ПАИ в региональном комитете по культуре.
Золотым дипломом отмечен спектакль Псковского областного театра кукол «Мы победим» – как лучший проект к 80-летию Великой Победы.
«В год 80-летия Победы представленная на суд жюри постановка приобретает особенную актуальность. Она не только сохраняет память о героизме нашего народа, но и преподносит это в уникальной и доступной форме зрителям всех возрастов», – подчеркнули в комитете.
Актёр из сериала «Кухня» вошёл в жюри конкурса в рамках кинофестиваля «Западные ворота»