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Путин выступил за создание единого пенсионного пространства в Евразийском союзе

Выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС), президент России Владимир Путин сообщил о подготовке соглашения, согласно которому при начислении пенсий будет учитываться весь стаж на территории любой страны Евразийского союза, сообщает Коммерсант.

«Для нас, по большому счету, и для этого человека будет не важно, где конкретно он работал, главное — чтобы были соответствующие документы, подтверждающие этот стаж. Вступление в силу этого документа позволит в более полном объеме обеспечить права и интересы граждан наших государств»,— цитирует Владимира Путина пресс-служба президента. Соответствующее соглашение сейчас разрабатывает евразийская комиссия. Предварительный срок вступления документа в силу, пока не сообщается.

Напомним, согласно данным Росстата, с 2019 по 2034 год численность трудоспособного населения в РФ сократится примерно на 3 млн человек — с 82,2 млн до 79,4 млн. Эта оценка может снизиться благодаря ежегодному приросту населения за счет долговременных мигрантов. Согласно принятой пенсионной реформе, возраст выхода на пенсию увеличили с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 60 лет — для женщин.

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