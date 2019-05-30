0
09:33
Начался ПАИ-live с заместителем главного судебного пристава Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
08:48
О борьбе с неплательщиками алиментов расскажет в эфире ПАИ-live заместитель главного судебного пристава Псковской области
20:39
Михаил Ведерников выступит 30 мая с отчётом о работе администрации
18:08
Юлия Пересильд рассказала о своих учителях из псковской школы №24
17:50
Александр Котов подготовит законодательную инициативу для помощи зооприюту «Лесопилка»
17:13
Фасады и территорию кампуса ПсковГУ приведут в порядок к 20 июня
16:28
Редкие экспонаты увидят посетители пушкинской выставки в Пскове
Еще новости
Общество

За продажу найденного ружья жителя Псковского района отправили на обязательные работы

200 часов обязательных работ получил житель Псковского района за незаконный оборот оружия (часть 4 статьи 222 УК РФ), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Весной 2018 года на берегу одного из водоемов мужчина нашел охотничье гладкоствольное ружье 16 калибра, которое судебный эксперт признал пригодным для стрельбы. Это ружье злоумышленник хранил у себя дома до конца июня прошлого года, а затем продал своему знакомому за 2 тысячи рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу, добавили в прокуратуре.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Начался ПАИ-live с заместителем главного судебного пристава Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
30 мая 2019
Начался ПАИ-live с заместителем главного судебного пристава Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
О борьбе с неплательщиками алиментов расскажет в эфире ПАИ-live заместитель главного судебного пристава Псковской области
30 мая 2019
О борьбе с неплательщиками алиментов расскажет в эфире ПАИ-live заместитель главного судебного пристава Псковской области
Михаил Ведерников выступит 30 мая с отчётом о работе администрации
29 мая 2019
Михаил Ведерников выступит 30 мая с отчётом о работе администрации
Юлия Пересильд рассказала о своих учителях из псковской школы №24
29 мая 2019
Юлия Пересильд рассказала о своих учителях из псковской школы №24
Александр Котов подготовит законодательную инициативу для помощи зооприюту «Лесопилка»
29 мая 2019
Александр Котов подготовит законодательную инициативу для помощи зооприюту «Лесопилка»
Фасады и территорию кампуса ПсковГУ приведут в порядок к 20 июня
29 мая 2019
Фасады и территорию кампуса ПсковГУ приведут в порядок к 20 июня
Редкие экспонаты увидят посетители пушкинской выставки в Пскове
29 мая 2019
Редкие экспонаты увидят посетители пушкинской выставки в Пскове
Участников субботников в Пскове наградили городские власти
29 мая 2019
Участников субботников в Пскове наградили городские власти

Идет загрузка...