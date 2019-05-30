За продажу найденного ружья жителя Псковского района отправили на обязательные работы

10:26, 30 мая 2019, ПАИ

200 часов обязательных работ получил житель Псковского района за незаконный оборот оружия (часть 4 статьи 222 УК РФ), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Весной 2018 года на берегу одного из водоемов мужчина нашел охотничье гладкоствольное ружье 16 калибра, которое судебный эксперт признал пригодным для стрельбы. Это ружье злоумышленник хранил у себя дома до конца июня прошлого года, а затем продал своему знакомому за 2 тысячи рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу, добавили в прокуратуре.