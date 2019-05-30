График погашения задолженности Псковской области перед «Газпромом» скорректирован

14:28, 30 мая 2019, ПАИ

График погашения задолженности Псковской области перед предприятием «Газпром» скорректирован с 5 до 10 лет. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая 30 мая на сессии Псковского областного Собрания с отчётом о работе администрации в 2018 году. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Михаила Ведерникова, первые четыре месяца плана-графика выдерживаются, средства выплачиваются корректно и в срок.

Глава региона напомнил, что речь идет о сумме превышающей 970 млн рублей, которая служила «якорем» для дальнейшей газификации региона.