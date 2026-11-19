Суд продлил меру пресечения обвиняемому в избиении знакомого до смерти в Дедовичах

18:50, 19 ноября 2026, ПАИ

Суд продлил меру пресечения лицу, обвиняемому в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ). Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Как установило следствие, неоднократно судимый обвиняемый распивал со знакомым спиртное в Дедовичах, собутыльники поссорились и обвиняемый избил кулаками оппонента. Потерпевший получил множественные телесные повреждения, в том числе очаговую травму головного мозга и перелом основания черепа, и скончался в автомобиле скорой помощи.

Cуд продлил фигуранту уголовного дела срок содержания под стражей до 24 января 2027 года включительно.

Ранее сообщалось, что скинхеда из Пскова приговорили к тюрьме за стрельбу в незнакомца.