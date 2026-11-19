Игорь Дитрих прошёл диспансеризацию в Дедовичах и призвал жителей проверить своё здоровье

20:21, 19 ноября 2026, ПАИ

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания Псковской области Игорь Дитрих прошёл диспансеризацию в Дедовичском филиале Порховской межрайонной больницы. Заодно он посмотрел, как организовано обследование, какое оборудование используют медики и сколько времени занимает прохождение основных процедур, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

По словам депутата, всё обследование заняло около получаса. Он прошёл ЭКГ, проверил внутриглазное давление с помощью современного бесконтактного аппарата, сделал флюорографию на цифровом оборудовании. Результаты анализов к этому времени уже были готовы.

«Поликлиника чистая, персонал приветливый, очередей нет. Оборудование современное, цифровое. Я прошёл все необходимые обследования примерно за полчаса. Поэтому не стоит бояться или откладывать диспансеризацию. Она нужна прежде всего для того, чтобы вовремя выявить заболевания, о которых человек может даже не подозревать», – поделился впечатлениями Игорь Дитрих.

В Дедовичском муниципальном округе диспансеризацию прошло уже почти 2,5 тысячи человек. Однако охват населения желательно увеличить. Как отметил депутат, сотрудники предприятий, образовательных учреждений и организаций активно проходят обследования, а вот многие жители, которые не охвачены такой организованной работой, нередко откладывают визит к врачу.