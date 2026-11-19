Более сотни автомобилей должников подверглись аресту

19:40, 19 ноября 2026, ПАИ

В Псковской области прошёл рейд судебных приставов по выявлению транспортных средств, принадлежащих должникам. Сотрудники органов принудительного исполнения проверили свыше семи тысяч автотранспортных средств, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

По итогам мероприятий арестовано более сотни машин. Часть водителей погасили задолженность на месте и избежали изъятия транспорта: факт оплаты подтверждался квитанциями.

Вот один из эпизодов: на парковке был арестован автомобиль, который мужчина планировал подарить женщине. У владельца накопился долг в размере 190 тысяч рублей, а на машину ранее был наложен запрет регистрационных действий.

Судебные приставы напомнили, что у должников есть десять дней на добровольное погашение задолженности. Если оплата не поступит, автомобиль оценят и выставят на торги, а вырученные средства направят на погашение долга.