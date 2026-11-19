Сенатор Алексей Наумец провёл личный приём граждан в Великих Луках

19:21, 19 ноября 2026, ПАИ

Личный приём граждан провёл сенатор Российской Федерации от Псковской области Алексей Наумец в администрации Великих Лук. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе исполнительного органа власти.

К парламентарию обратилось пять человек. Основными темами обращений стали вопросы социальной и правовой поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. В ходе приёма сенатор выслушал каждого заявителя, обсудил обозначенные проблемы и возможные пути их решения.

Все поступившие обращения взяты Алексеем Наумцом под личный контроль. Для оперативного рассмотрения поднятых вопросов в профильные ведомства будут направлены соответствующие запросы.