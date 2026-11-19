Туман прогнозируется в Псковской области 20 ноября

20:38, 19 ноября 2026, ПАИ

Туман ожидается в Псковской области 20 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

«Туман с видимостью 500 и менее метров местами в Псковской области ожидается в ближайшие два часа с сохранением в течение ночи 20 ноября. Будьте внимательны и осторожны, телефон экстренных служб – 112», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что жителей Псковской области ждёт тёплая, но дождливая пятница.