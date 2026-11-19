Туман прогнозируется в Псковской области 20 ноября
Туман ожидается в Псковской области 20 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
«Туман с видимостью 500 и менее метров местами в Псковской области ожидается в ближайшие два часа с сохранением в течение ночи 20 ноября. Будьте внимательны и осторожны, телефон экстренных служб – 112», – говорится в сообщении.
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