Михаил Ведерников обсудит с Антоном Силуановым дополнительные меры поддержки Псковской области

14:35, 30 мая 2019, ПАИ

5 июня губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с первым заместителем председателя правительства, министром финансов РФ Антоном Силуановым обсудит дополнительные меры поддержки региона. Об этом губернатор сообщил, выступая 30 мая на сессии Псковского областного Собрания с отчётом о работе администрации в 2018 году, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Эту информацию Михаил Ведерников предварил кратким описанием финансового положения Псковской области. Так, государственный долг региона на 1 января 2018 года составил 16,4 млрд рублей - 101,7% к доходам областного бюджета, на 1 января 2019 года – 16,3 млрд рублей - 92% к доходам.

Он подчеркнул, что в 2018 году все социальные обязательства были выполнены в полном объёме. «При этом мы все должны понимать, что, несмотря на положительные тенденции, остаётся много вопросов по финансированию лекарств, ремонту учреждений бюджетной сферы, строительству и реконструкции региональных и муниципальных дорог. Одна из самых важных проблем – мы не выполняем действующие условия реструктуризации государственного долга. Тому есть объективные причины, и мы шаг за шагом доказываем свою позицию в министерстве финансов. Для иллюстрации приведу пример: только до 1 июля 2019 года необходимо досрочно осуществить возврат бюджетных кредитов на сумму 1,1 млрд рублей», - рассказал глава региона.

Он добавил также, что каждый комитет и управление ищет возможности по участию в федеральных программах развития. «В настоящее время особенно перспективным направлением является программа по комплексному развитию сельских территорий. Очень важно, что при её разработке были учтены все наши предложения. В первую очередь, это касается финансирования комплексного инфраструктурного развития – газификации, водоснабжения и дорог. Учитывая, что Псковская область – это, безусловно, аграрный регион с огромным количеством сёл и деревень, сложно переоценить значение этой программы», - сказал Михаил Ведерников.