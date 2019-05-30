Михаил Ведерников: Промышленный электротехнический кластер – одна из основных точек роста Псковской области

14:39, 30 мая 2019, ПАИ

«Промышленный электротехнический кластер – одна из основных точек роста, которой мы уделяем особое внимание», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности администрации региона за 2018 год на 33-й сессии Псковского областного Собрания 30 мая. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников заметил, что при содействии органов государственной власти Псковской области за 2018 год государственную финансовую поддержку федерального уровня получили 2 предприятия кластера: «ЗЭТО» и «ЗЭТО-Газовые технологии». Благодаря этому было приобретено новое оборудование; создано 240 новых рабочих мест; вложены инвестиции в техническое перевооружение в размере 626 млн рублей.

Объем налогов, уплаченный резидентами кластера за 2018 год в региональный бюджет, составил 143 млн рублей, в федеральный бюджет – 208 млн рублей.

Глава региона сообщил, что по итогам 2018 года в Псковской области наблюдается рост промышленного производства на 1,4% (по России – на 2,9%, по СЗФО – на 2,7%). В течение прошлого года реализованы 6 проектов с объёмом инвестиций 460,8 млн рублей, создано 116 новых рабочих мест, инициировано подписание 5 соглашений о намерениях и 6 инвестиционных соглашений. Михаил Ведерников добавил, что общий планируемый объем инвестиций по данным соглашениям составляет более 15,9 млрд рублей.

Также он рассказал, что за год принято на сопровождение 17 новых проектов стоимостью 5,2 млрд рублей в отрасли туризма, девелопмента, лесопереработки, обрабатывающей промышленности.

По словам губернатора, есть успехи и в направлении внешнеторгового оборота: стоимостный объём экспорта увеличился на 32,4% и составил 591,7 млн долларов США.

«Это результат роста экспорта чёрных металлов, а также продукции резидентов Промышленного электротехнического кластера», - подчеркнул Михаил Ведерников.

В целом на развитие экономики и социальной сферы организации Псковской области в 2018 году использовали 31,4 млрд рублей инвестиций в основной капитал, или 101,3% от уровня капитальных вложений за 2017 год.

«Прошу обратить внимание, что этот показатель растёт в области второй год подряд после череды лет падений», - заявил Михаил Ведерников.