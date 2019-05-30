Актуальное образование пообещал Михаил Ведерников студентам ПсковГУ

14:42, 30 мая 2019, ПАИ

Актуальное образование пообещал губернатор Псковской области Михаил Ведерников студентам ПсковГУ, выступая с отчётом о работе администрации в 2018 году. Об этом с сессии Псковского областного Собрания 30 мая передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В частности, Михаил Ведерников рассказал о новых принципах обучения, которые сейчас внедряются в ПсковГУ. Речь идёт о проектно-ориентированном подходе, при котором студенты будут получать все необходимые навыки и компетенции для запуска собственного дела. Также губернатор упомянул развитие базовых кафедр в сотрудничестве с крупнейшими предприятиями и инвесторами.

«Никуда не годится, когда вуз выпускает юристов и экономистов, которые уезжают в Санкт-Петербург работать охранниками и официантами. Нам нужны компетентные специалисты по тем направлениям, которые будут востребованы в регионе, на наших предприятиях. В обозримом будущем этот подход будет опробован на «Титан-Полимере», если его проект будет одобрен. В дальнейшем своих специалистов мы будем воспитывать под каждое предприятие с высококвалифицированными рабочими местами», - подчеркнул губернатор.

Ещё один принцип, о котором упомянул глава области, - активные переговоры вуза с партнёрскими учебными учреждениями и НИИ для повышения качества образования. «Использование лучших наработанных практик поможет сделать наше образование актуальным – и не только для жителей Псковской области. Этот подход откроет новые возможности как для инвесторов, так и для нашего молодого поколения», - уверен Михаил Ведерников.