Особая экономическая зона появится на территории Дедовичской ГРЭС

14:39, 30 мая 2019, ПАИ

На территории Дедовичской ГРЭС планируется открыть особоую экономическую зону. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая 30 мая на сессии Псковского областного Собрания с отчётом о работе администрации в 2018 году.

По словам Михаила Ведерникова, проект «непростой», но администрация Псковской области нашла понимание на федеральном уровне о необходимости организации ОЭЗ и ее перспективах, передает корресподент Псковского агентства информации.

Губернатор отметил три направления, по которым сейчас идет работа: вывод ГРЭС в изолированный режим, расширение преференций ОЭЗ на прилегающую к предприятию территорию и создание условий для инвестиционного развития Дедовичского района.

«Если говорить объективно, сейчас в области две основные точки роста – Псков и Великие Луки», - считает Михаил Ведерников.

Глава региона добавил, что администрация Псковской области рассчитывает, что в будущем к этим «основным точкам роста» добавятся и Дедовичи. По мнению Михаила Ведерникова, это сделает развитие региона «более сбалансированным».