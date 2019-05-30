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Общество

Особая экономическая зона появится на территории Дедовичской ГРЭС

На территории Дедовичской ГРЭС планируется открыть особоую экономическую зону. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая 30 мая на сессии Псковского областного Собрания с отчётом о работе администрации в 2018 году. 

По словам Михаила Ведерникова, проект «непростой», но администрация Псковской области нашла понимание на федеральном уровне о необходимости организации ОЭЗ и ее перспективах, передает корресподент Псковского агентства информации.

Губернатор отметил три направления, по которым сейчас идет работа: вывод ГРЭС в изолированный режим, расширение преференций ОЭЗ на прилегающую к предприятию территорию и создание условий для инвестиционного развития Дедовичского района.

«Если говорить объективно, сейчас в области две основные точки роста – Псков и Великие Луки», - считает Михаил Ведерников.

Глава региона добавил, что администрация Псковской области рассчитывает, что в будущем к этим «основным точкам роста» добавятся и Дедовичи. По мнению Михаила Ведерникова, это сделает развитие региона «более сбалансированным».

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