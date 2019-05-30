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Общество

Заявка на допфинансирование капремонта Троицкого моста и улиц Пскова находится в правительстве

На согласовании в правительстве России находится заявка на дополнительное финасирование по капитальному ремонту Троицкого моста в Пскове и улично-дорожную сеть Пскова и Великих Лук, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с отчётом о работе администрации региона в 2018 году. Об этом с сессии Псковского областного Собрания 30 мая передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор напомнил, что в области при финансовой поддержке Министерства транспорта Российской Федерации в 2018 году завершены работы по строительству путепровода через железную дорогу в Великих Луках. Он уже передан в муниципальную собственность, прорабатывается проект стоимостью 145 млн рублей по реконструкции ближайшего перекрёстка.

В этом году Псковская область рассчитывает на дополнительное финансирование по капитальному ремонту моста через реку Шелонь в Дедовичском районе. Общая стоимость проекта составит более 600 млн рублей. По предварительной информации, в этом году из федерального бюджета планируется выделить более 250 млн рублей. В этом году поступили 100 млн рублей на ремонт цепных мостов в Острове, ещё 200 млн рублей - в следующем. 

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