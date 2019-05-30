Экотехнопарк в Псковской области введут в эксплуатацию к 2021 году

15:26, 30 мая 2019, ПАИ

Экотехнопарк в Псковской области введут в эксплуатацию к 2021 году, сообщил председатель регионального комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов в своём докладе на сессии Псковского областного Собрания 30 мая.

Что касается месторасположения экотехнопарка – определены два возможных участка, которые расположены далеко от населённых пунктов, рядом с автомобильными дорогами. Речь идёт о Палкинском и Великолукском районах, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Окончательное решение будет сделано после проведения общественных слушаний, подчеркнул Сергей Грахов.

Председатель комитета обратил внимание, что экотехнопарк - «ни в коем случае не полигон, это мусоросортировка и мусоропереработка». «Предприниматели смогут открывать там свои производства по переработке. Это позволит лучше и качественнее обращаться с отходами», - отметил Сергей Грахов.

При этом в Порховском районе в 2021 году запланирована рекультивация полигона твёрдых бытовых отходов, куда свозился мусор из Порховского района и других муниципалитетов.