Псковский губернатор: У нас есть все условия для работы, и нет оправданий для бездействия

15:23, 30 мая 2019, ПАИ

«У нас есть все условия для работы, и нет оправданий для бездействия», заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с 33-й сессии Псковского областного Собрания 30 мая, на которой глава региона отчитался о работе администрации области в прошлом году.

Он рассказал, что 2019 год резко отличается от прошлого. По словам главы региона, причина одна: стартовала реализация национальных проектов, на которые только в этом году Псковская область получит 5,1 млрд рублей. «Многие их мероприятия отражают ваши обращения и наказы избирателей», - обратился Михаил Ведерников к депутатам. Он добавил, что именно в этот момент востребованы все силы и ресурсы, созидательная помощь каждого жителя региона.

«И я рад отметить, что в 2018 году мы успели сформировать платформу для такой консолидации», - продолжил губернатор. По его словам, найдена поддержка со стороны областных НКО, которые вместе с проектным офисом «Команды2018» реализовали порядка 20 проектов и запустили в разработку около 600 идей. Волонтёры и добровольцы помогают во всех сферах: от принятия Ганзейских дней Нового времени до уборки мусора в сложных с точки зрения логистики территориях. «Сформировался пул бизнесменов, которые готовы не словом, а делом помогать социально-экономическому развитию области», - добавил Михаил Ведерников. Он также сообщил, что бесценную помощь оказывает Православная церковь. «Нет сферы, где мы не нашли их понимания и поддержки», - заявил глава региона.

Он подчеркнул, что на федеральном уровне у региона появились друзья, которые в полной мере осознают положение области и готовы пойти навстречу в наиболее принципиальных вопросах.

«Я ещё раз повторюсь: именно сейчас перед нами широкие возможности, и мы должны действовать оперативно и эффективно, каждый день защищая интересы региона и работая на его благополучие», - сказал глава региона.

Он процитировал президента РФ Владимира Путина: «Нужно предъявлять людям плоды своей работы, те самые понятные, осязаемые изменения, которые улучшают жизнь российских семей, каждого человека».

Михаил Ведерников считает, что даже самые сложные направления – это лишь повод искать новые ресурсы, незадействованные программы и разрабатываемые на федеральном уровне решения. «Активность, неравнодушие, профессионализм и инициативность – это те качества, которые сегодня жизненно необходимы Псковской области, - уверен он. - И наша государственная политика – поощрять их носителей». В заключение губернатор поблагодарил депутатов за помощь в 2018 году и пожелал всем новых побед.