0
18:33
Сколько псковичи задолжали своим детям: ПАИ-live c заместителем главного судебного пристава региона
18:11
ФОТОФАКТ: Асфальт в лужи укладывают дорожники в Великих Луках
17:58
Петр Алексеенко об отчете Михаила Ведерникова: Видно, что работа действительно ведется
17:19
Депутат Ян Лузин сложил с себя полномочия в Псковском облсобрании
17:04
Останки псковича-красноармейца перезахоронили на Орлецовском кладбище
16:44
Итоговая программа о подготовке к «Миссис Псков 2019» выйдет в эфир 30 мая
15:54
«Привет, ивент!» - 30 мая (ЗВУК)
Еще новости
Общество

Псковский губернатор: У нас есть все условия для работы, и нет оправданий для бездействия

«У нас есть все условия для работы, и нет оправданий для бездействия», заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с 33-й сессии Псковского областного Собрания 30 мая, на которой глава региона отчитался о работе администрации области в прошлом году.

Он рассказал, что 2019 год резко отличается от прошлого. По словам главы региона, причина одна: стартовала реализация национальных проектов, на которые только в этом году Псковская область получит 5,1 млрд рублей. «Многие их мероприятия отражают ваши обращения и наказы избирателей», - обратился Михаил Ведерников к депутатам. Он добавил, что именно в этот момент востребованы все силы и ресурсы, созидательная помощь каждого жителя региона.

«И я рад отметить, что в 2018 году мы успели сформировать платформу для такой консолидации», - продолжил губернатор. По его словам, найдена поддержка со стороны областных НКО, которые вместе с проектным офисом «Команды2018» реализовали порядка 20 проектов и запустили в разработку около 600 идей. Волонтёры и добровольцы помогают во всех сферах: от принятия Ганзейских дней Нового времени до уборки мусора в сложных с точки зрения логистики территориях. «Сформировался пул бизнесменов, которые готовы не словом, а делом помогать социально-экономическому развитию области», - добавил Михаил Ведерников. Он также сообщил, что бесценную помощь оказывает Православная церковь. «Нет сферы, где мы не нашли их понимания и поддержки», - заявил глава региона.

Он подчеркнул, что на федеральном уровне у региона появились друзья, которые в полной мере осознают положение области и готовы пойти навстречу в наиболее принципиальных вопросах.

«Я ещё раз повторюсь: именно сейчас перед нами широкие возможности, и мы должны действовать оперативно и эффективно, каждый день защищая интересы региона и работая на его благополучие», - сказал глава региона.

Он процитировал президента РФ Владимира Путина: «Нужно предъявлять людям плоды своей работы, те самые понятные, осязаемые изменения, которые улучшают жизнь российских семей, каждого человека».

Михаил Ведерников считает, что даже самые сложные направления – это лишь повод искать новые ресурсы, незадействованные программы и разрабатываемые на федеральном уровне решения. «Активность, неравнодушие, профессионализм и инициативность – это те качества, которые сегодня жизненно необходимы Псковской области, - уверен он. - И наша государственная политика – поощрять их носителей». В заключение губернатор поблагодарил депутатов за помощь в 2018 году и пожелал всем новых побед.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Отчёт губернатора Михаила Ведерникова о работе в 2018 году
Антон Минаков: Отчет губернатора был достаточно подробный и полный Петр Алексеенко об отчете Михаила Ведерникова: Видно, что работа действительно ведется Оценку «отлично» поставила «Справедливая Россия» работе администрации Псковской области в 2018 году 33-я сессия Псковского областного Собрания (ФОТОРЕПОРТАЖ) Александр Котов: Работа облсобрания и губернатора выстроена достаточно эффективно Михаил Ведерников призвал абитуриентов «не гнаться» за распространенными профессиями Районы Псковской области будут получать поддержку из областного бюджета исходя из эффективности их руководства Псковский губернатор: У нас есть все условия для работы, и нет оправданий для бездействия Найдены средства для проекта «Чистая вода» в Псковской области В ближайшее время губернатор Псковской области представит своего заместителя по ЖКХ
Посмотреть все материалы сюжета >>>

ФОТОФАКТ: Асфальт в лужи укладывают дорожники в Великих Луках
30 мая 2019
ФОТОФАКТ: Асфальт в лужи укладывают дорожники в Великих Луках
Петр Алексеенко об отчете Михаила Ведерникова: Видно, что работа действительно ведется
30 мая 2019
Петр Алексеенко об отчете Михаила Ведерникова: Видно, что работа действительно ведется
Депутат Ян Лузин сложил с себя полномочия в Псковском облсобрании
30 мая 2019
Депутат Ян Лузин сложил с себя полномочия в Псковском облсобрании
Останки псковича-красноармейца перезахоронили на Орлецовском кладбище
30 мая 2019
Останки псковича-красноармейца перезахоронили на Орлецовском кладбище
Итоговая программа о подготовке к «Миссис Псков 2019» выйдет в эфир 30 мая
30 мая 2019
Итоговая программа о подготовке к «Миссис Псков 2019» выйдет в эфир 30 мая
«Привет, ивент!» - 30 мая (ЗВУК)
30 мая 2019
«Привет, ивент!» - 30 мая (ЗВУК)
Экотехнопарк в Псковской области введут в эксплуатацию к 2021 году
30 мая 2019
Экотехнопарк в Псковской области введут в эксплуатацию к 2021 году
В ближайшее время губернатор Псковской области представит своего заместителя по ЖКХ
30 мая 2019
В ближайшее время губернатор Псковской области представит своего заместителя по ЖКХ

Идет загрузка...