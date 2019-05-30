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Общество

Псковские садоводства смогут передать сети и дороги региону или муниципалитетам

Садоводства и огородничества Псковской области получили право передавать в муниципальную или государственную собственность субъекта имущество общего пользования, такое как автомобильные дороги, объекты электросетевого хозяйства, водоснабжения, связи. Соответствующие изменения в региональный закон «О системе органов исполнительной власти Псковской области» утвердили депутаты Псковского областного Собрания на сессии 30 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Изменение регионального закона связано с аналогичными поправками, внесёнными в федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Они вступили в силу 1 января.

Теперь администрация области должна утвердить порядок безвозмездного приобретения в государственную собственность области или в собственность муниципалитетов имущества в границах садоводств или огородничеств.

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