Михаил Ведерников призвал абитуриентов «не гнаться» за распространенными профессиями

15:42, 30 мая 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал абитуриентов и их родителей «не гнаться» за распространенными профессиями. Об этом передает корреспондент Псковского агентства информации с 33-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 30 мая, на которой глава региона выступил с ежегодным отчетом о деятельности областной администрации за 2018 год.

Также губернатор акцентировал внимание на том, что нужно перестроить работу Псковского государственного университета, чтобы в вузе готовились специалисты, которые «завтра и послезавтра будут нужны Псковской области».

А с учетом дефицита кадров в образовании и медицине, по словам губернатора, нужно приложить усилия, чтобы войти в отдельную государственную программу или программу переселения соотечественников, чтобы восполнить вакансии.

Также Михаил Ведерников сообщил, что районах области будут создаваться «точки активности», чтобы у населения была возможность заниматься досугом. Губернатор рассказал, что в этом плане власти нашли понимание у бизнеса.

Кроме того, глава региона рассказал о договорённости по созданию в Дно районного проектного офиса, которая была достигнута с подрядчиком, возводящим в этом городе новую школу.