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Экономика

В Пскове вызванные «на ковер» предприниматели погасили долги

Задолженности по налогам и сборам погасили четыре предпринимателя Пскова после посещения Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области, где прошло заседание комиссии по урегулированию задолженности.

Как рассказали Псковскому агентству информации в ведомстве, всего к разговору были приглашены 12 представителей бизнеса. Задолженность, накопленная ими, составляет порядка 34 млн рублей.

В ведомстве отметили, что с каждым из должников была проведена индивидуальная беседа, обсуждались меры выхода из создавшейся ситуации. Заместитель руководителя управления Алексей Павлов разъяснил, какие последствия могут быть у неплательщиков. А это арест имущества и даже введение процедуры банкротства.

По итогам встречи была погашена задолженность на сумму около 7 млн рублей.

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