Подозреваемый в серии дачных краж в Новосокольническом и Великолукском районах задержан
Полиция Псковской области задержала безработного 47-летнего жителя Великолукского района. Мужчина ранее судим, сейчас подозревается в совершении серии краж, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской облсти.
В деревне Теренино Новосокольнического района мужчина проник в дачный дом и украл электроплитку, одежду, настольные часы и продукты.
При выяснении деталей случившегося было установлено, что мужчина может быть причастен к кражам велосипеда, мобильного телефона, цифровой приставки и продуктов питания из домов в ряде деревень на территории Новосокольнического и Великолукского районов.
Стражи правопорядка устанавливают ущерб от краж. Часть похищенного изъята, возбуждены уголовные дела.