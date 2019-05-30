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Подозреваемый в серии дачных краж в Новосокольническом и Великолукском районах задержан

Полиция Псковской области задержала безработного 47-летнего жителя Великолукского района. Мужчина ранее судим, сейчас подозревается в совершении серии краж, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской облсти.

В деревне Теренино Новосокольнического района мужчина проник в дачный дом и украл электроплитку, одежду, настольные часы и продукты.

При выяснении деталей случившегося было установлено, что мужчина может быть причастен к кражам велосипеда, мобильного телефона, цифровой приставки и продуктов питания из домов в ряде деревень на территории Новосокольнического и Великолукского районов.

Стражи правопорядка устанавливают ущерб от краж. Часть похищенного изъята, возбуждены уголовные дела.

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