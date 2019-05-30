«Алиментную карту» Псковской области представили приставы

18:03, 30 мая 2019, ПАИ

Больше всего должников по алиментам живет в Пскове и Псковском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП по Псковской области. Всего на исполнении в отделах судебных приставов региона находится 4,5 тысячи исполнительных производств о взыскании алиментных платежей. В Пскове их насчитывается 1323, в Псковском районе - 510. На третьем месте по количеству проживающих алиментщиков – город Великие Луки, там их 371, на четвертом – Великолукский район (255).

В Усвятском, Куньинском, Пустошкинском, Красногородском, Новоржевском, Пыталовском, Палкинском, Порховском, Плюсском и в Пушкинских Горах исполнительных производств по алиментам меньше 100, в остальных 10 муниципалитетах - от 100 до 200.

Лидерами по административному и уголовному воздействию на должников по алиментам являются приставы Пскова и Псковского района, которые применили указанные меры к должникам 70 раз. В отделах судебных приставов Великих Лук и Великолукского, Куньинского и Новосокольнического района должники привлекались 62 раза, в Опочецком и Красногородском районах— 23 раза.

Ограниченных на выезд больше всего вынесено в Пскове, Великих Луках, Псковском, Дновском и Печорском районах.

Помимо Пскова (718) и Великих Лук (160), лидерами по количеству работающих должников является Псковский (264), Великолукский (113), Печорский (95), Новосокольнический (90), Невельский (88) и Островский (81) районы.

По итогам всех применённых мер в 2019 году судебным приставам региона удалось взыскать с должников по алиментам более 26 миллионов рублей.