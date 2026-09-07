Десятки улиц частично останутся без воды в Великих Луках 8 сентября

17:09, 07 сентября 2026, ПАИ

Несколько десятков улиц временно останутся без водоснабжения в Великих Луках 8 сентября, сообщили ПАИ в городском МП «Водоканал».

Часть улиц будут отключены от водоснабжения с 09:00 до окончания ремонта водопровода на улицах Щорса – Леваневского.

На этот период будут отключены от воды дома № 55а, 57, 70/38, 72, 78, 80, 84, 84а, 53/64, 51, 61, 66, 64, 62, 53, 51а, 49, 55, 60, 58, 56, 54, 52, 50/44, 43, 41, 48/45, 31, 11/2, 13, 13а, 15, 15а, 17/1 на улице Щорса; дома № 11а, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 15а, 16а, КН:60:25-76 на улице Южной; дома № 30, 32 и 35 в Манежном проезде; дома № 32, 41, 43, 47, 49, 51 на улице Металлистов; дома № 48 и 50 на улице Леваневского; дом № 65 на улице Фурманова и котельная № 17 (1-й ввод с улицы Южной).

Кроме того, без водоснабжения останутся жители домов № 1а, 16а, 16б, 16, 18, 12, 14, 27, 10, 8, 6, 4, 9, 4а, 13, 15, 17, 23, 25 в проезде Щорса; домов № 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 59 на улице Школьной; домов № 62, 58, 56, 54, 52, 50, 48, 46, 44, 40, 39, 37, 37а, 38, 43, 35а, 35, 33, 31, 36, 32, 29, 27, 25, 23, 30, 28 на улице Коммунальной; а также в домах № 46, 44, 42, 40, 38, 34, 32, 30, 29, 28, 26, 24, 23б, 23а в Коммунальном проезде.

Также не будут работать водоразборные колонки у дома № 15 на улице Южной и у дома № 60 на улице Щорса.

Помимо этого, 8 сентября будет проводиться ремонт водопровода на улице Родителева, 24.

С 09:00 до окончания работ водоснабжение будет отключено в домах № 17, 18, 24 на улице Халтурина; в домах № 56, 53, 62, 54, 60, 44, 47, 45, 42, 43, 40, 38/13, 36/10, 37, 35, 33, 31, 30, 28, 29, 26, 24, 22, 25/12, 26, 21, 19, 18, 17/23, 16, 15/30, 13, 7, 1а на улице Родителева; в доме № 3 в Новостроевском тупике; в домах № 46, 48 и 50 на улице М. Кузьмина, а также в домах № 20, 17, 16, 15, 11, 10, 8 в Сенчинском проезде; в доме № 35 на улице 9 Января и в доме № 2 в проезде Ориглодово.

В этот же период без воды останутся жители домов № 14, 15, 12, 17, 20, 19, 22, 21, 24, 24а, 26/37 на улице Радищева, домов № 41а, 43, 14, 16, 29, 23 в проезде Радищева, а также домов № 40, 40а, 38а, 34, 33, 32, 31, 30 в проезде Артиллеристов, домов № 18 и 20 на улице Липецкой, в доме № 17 на улице Сотово и в доме № 4 в Механическом проезде.

Кроме того, не будут работать водоразборные колонки в проезде Артиллеристов – улице Родителева и у дома № 26 на улице Родителева.