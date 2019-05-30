Петр Алексеенко об отчете Михаила Ведерникова: Видно, что работа действительно ведется

17:58, 30 мая 2019, ПАИ

«Видно, что, действительно, работа ведется. И, как сказал в отчете Михаил Ведерников, это привлечение дополнительных средств в бюджет Псковской области, которые так очень необходимы нашему региону», - заявил депутат Псковского областного Собрания, руководитель фракции «КПРФ» Петр Алексеенко, комментируя ежегодный отчет губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о работе администрации региона в 2018 году.

По словам Петра Алексеенко, во времена Советского Союза были приняты специальные постановления о развитии Псковской области и Черноземья. Депутат отметил, что в те времена руководителю области не приходилось «бегать по кабинетам, чтобы выпрашивать деньги на разные проекты».

Парламентарий подчеркнул, что политические партии, профсоюзы и другие организации должны подключится к работе с федеральными властями, что оказать помощь Псковской области.

«Своими силами нам из этой ямы не вылезти. У нас не хватает денег на социальные проекты, на развитие сельского хозяйства и другие направления работы», - заключил Петр Алексеенко.