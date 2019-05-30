Основные аспекты нового избирательного цикла озвучила Элла Памфилова

18:14, 30 мая 2019, ПАИ

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова рассказала об основных аспектах нового избирательного цикла в рамках 202-го заседания ЦИК России 29 мая, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

«Масштаб предстоящих выборов можно оценить даже по нескольким цифрам: в единый день голосования пройдет свыше 5 тысяч избирательных кампаний всех уровней на территориях 85 субъектов Российской Федерации. Будет замещаться около 47 тысяч мандатов и выборных должностей. В выборах смогут участвовать более 56 миллионов граждан», – сообщила Элла Памфилова.

По сведениям Минюста, сказала Элла Памфилова, на сегодняшний день в России зарегистрирована 61 политическая партия, 60 из которых имеют право принимать участие в выборах в соответствии с требованиями Федерального закона «О политических партиях».

Также глава ЦИК России подчеркнула, что Центризбирком настроен всячески помогать и содействовать партиям в их стремлении участвовать в выборах. Элла Памфилова презентовала логотип единого дня голосования 8 сентября 2019 года и рассказала, что ЦИК России подготовил и разместил на официальном сайте восьмой выпуск справочного издания «Политические партии в Российской Федерации. 2019 год».

30 мая вместе со стартом нового избирательного цикла на сайте ЦИК России открыли раздел «Единый день голосования 8 сентября 2019 года», содержащий максимальный объем информации о предстоящих выборах, включая сроки осуществления избирательных действий, сведения о выдвижении и регистрации кандидатов. «Надеюсь, кампания пройдет честно и достойно, чтобы люди были довольны, а выборы – справедливы», – добавила Элла Памфилова.

В единый день голосования 8 сентября на территории Псковской области пройдут уже 12 избирательных кампаний, поскольку 30 мая на заседании Псковского областного Собрания депутатов принято решение о назначении дополнительных выборов депутата по одномандатному избирательному округу №2 (Псков) на 8 сентября в связи с досрочным сложении полномочий депутата Яна Лузина.

Жители Бежаницкого, Дновского, Новоржевского, Пустошкинского, Пушкиногорского и Усвятского районов будут избирать глав муниципальных образований. Пройдут выборы депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» Псковского района и выборы депутатов сельского поселения «Середкинская волость» Псковского района.

Также, во второе воскресенье сентября, состоятся дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Великолукского района по одномандатному избирательному округу №1, дополнительные выборы депутата Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №13 и допвыборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Сосновый Бор» Себежского района по одномандатному избирательному округу №5.