Пользователи соцсетей благодарят псковскую бабушку за помощь студенту в автобусе

10:15, 31 мая 2019, ПАИ

Пользователи социальных сетей благодарят псковскую пенсионерку, которая оплатила за студента проезд в автобусе. Сообщение об этом опубликовано в группе «Инцидент Псков» 30 мая.

«Сегодня ехал в автобусе, забыл студенческий, нечем было платить. Эта бабушка дала 25 рублей, я ей благодарен от чистого сердца, - написал анонимный пользователь. - Спасибо вам, люди, помогайте бабушкам, как они нам помогали, когда воевали, не будьте равнодушными».

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Пост собрал множество комментариев, в которых люди желают доброй пенсионерке здоровья и долголетия, несмотря на то, что она вряд ли пользуется социальными сетями. «Бабушка-то из поколения тех времен, когда бескорыстная помощь не считалась чем-то особенным», - отмечается в одном из сообщений.

Также в комментариях приводятся аналогичные случаи: «Мне так бабулечка помогла. Я проездной потеряла, а контролёр хотела вызывать полицию, но мне бабушка положила в портфель 25 рублей. Очень ей благодарна».

Пользователи соцсетей уверены, что благодаря таким поступкам мир наполняется добротой, и она всегда возвращается десятикратно.