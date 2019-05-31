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Принцип Ведерникова
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Общество

Псковскому аэропорту присвоено имя княгини Ольги

Аэропорту Пскова «Кресты» присвоено имя княгини Ольги. Указ о присвоении аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством, 31 мая подписал президент Российской Федерации Владимир Путин, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области. 

Псковский аэропорт стал одним из 47 главных российских воздушных гаваней, которые приняли участие в масштабном проекте по присвоению имен выдающихся соотечественников «Великие имена России». Дополнительное название аэропорту выбрано при помощи открытого голосования. За имя княгини Ольги проголосовали почти 19 тысяч респондентов (44%). 

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников также присоединился к проекту. Он выступил за то, чтобы псковская воздушная гавань носила имя княгини Ольги.

Одним из инициаторов акции был глава патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон. Проект реализован при поддержке Общественной палаты РФ, Русского географического общества, Российского исторического общества, Общества любителей русской словесности и Российского военно-исторического общества.

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Утвержден порядок присвоения имен российским аэропортам Александр Голышев: Имя княгини Ольги в названии аэропорта поможет россиянам узнать о святынях Пскова Итоги конкурса «Великие имена России»: Аэропорт Пскова может быть назван именем княгини Ольги 45% голосов отдано за княгиню Ольгу в конкурсе по определению названия псковского аэропорта Завершилось голосование за имена для 47 аэропортов России Деловая игра в рамках проекта «Великие имена России» состоялась в ПсковГУ В некоторых регионах проведут второй тур итогового голосования в конкурсе «Великие имена России» Митрополит Тихон проголосовал в финальном туре проекта «Великие имена России» (ВИДЕО) Деловая игра в рамках проекта «Великие имена России» состоится 23 ноября в Пскове Стрит-арт выставка открылась в псковском аэропорту в рамках проекта «Великие имена России» (ВИДЕО)
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