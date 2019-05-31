Псковскому аэропорту присвоено имя княгини Ольги

12:13, 31 мая 2019, ПАИ

Аэропорту Пскова «Кресты» присвоено имя княгини Ольги. Указ о присвоении аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством, 31 мая подписал президент Российской Федерации Владимир Путин, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Псковский аэропорт стал одним из 47 главных российских воздушных гаваней, которые приняли участие в масштабном проекте по присвоению имен выдающихся соотечественников «Великие имена России». Дополнительное название аэропорту выбрано при помощи открытого голосования. За имя княгини Ольги проголосовали почти 19 тысяч респондентов (44%).

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников также присоединился к проекту. Он выступил за то, чтобы псковская воздушная гавань носила имя княгини Ольги.

Одним из инициаторов акции был глава патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон. Проект реализован при поддержке Общественной палаты РФ, Русского географического общества, Российского исторического общества, Общества любителей русской словесности и Российского военно-исторического общества.