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Общество

Исследования метана возобновят в Полистовском заповеднике спустя десятилетие

Содержание и потоки метана в разных болотных микроландшафтах исследуют сотрудники Полистовского заповедника и фонда «Без рек как без рук». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе заповедника.

Фото: А. Колотилин

Полистовский заповедник сохраняет ненарушенный фрагмент болот, где естественный гидрологический режим и растительность не нарушены. Данные с таких территорий необходимы для климатических моделей, оценки выбросов парниковых газов и разработки мер по сохранению и восстановлению болот, пояснили специалисты заповедника.

При этом исследования метана в Полистовье проводились в экспедициях 2008–2016 годов. Новые измерения позволят сопоставить современные данные с уже полученными результатами и создать основу для регулярного мониторинга.

Отмечается, что сентябрьская экспедиция станет первым совместным полевым этапом работы Полистовского заповедника и фонда «Без рек как без рук».

«Полистовье даёт то, чего почти не осталось в Европе, – эталон. Здесь можно изучать метан там, где экосистема сохранена, и видеть, как она отвечает на изменения климата», – отметил генеральный директор фонда Олег Ломаков.

В свою очередь директор Полистовского заповедника Николай Кораблёв подчеркнул, что результаты совместной работы могут стать основой для более широкого подхода к сохранению водно-болотных угодий как целостных природных ландшафтов.

Ранее сообщалось, что в охранной зоне Полистовского заповедника начался сезон разрешённого сбора клюквы.

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