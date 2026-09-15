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Общество

От гумпомощи до благоустройства: Александр Козловский встретился с ветеранами и школьным коллективом

Депутат Госдумы РФ Александр Козловский встретился с представителями ветеранских организаций города, а затем – с коллективом школы № 17 в Великих Луках. Встречи прошли в ходе рабочего визита в муниципалитет вместе с депутатами Великолукской городской Думы Дмитрием Белюковым и Юлией Ярышкиной. Об этом парламентарий рассказал в своём канале в мессенджере MAX.

Фото здесь и далее из канала Александра Козловского в мессенджере MAX

На встрече с ветеранами собрались представители городского Совета ветеранов, Ассоциации ветеранов СВО, фонда «Защитники Отечества», объединения ветеранов войны в Афганистане «ВетАфган», Великолукской городской организации малолетних узников. Участники встречи обсудили меры поддержки, льготы и те вопросы, с которыми люди сталкиваются сегодня.

«Среди конкретных предложений – необходимость помещения под склад для сбора и хранения гуманитарной помощи. Прозвучала и инициатива о возможности выхода ветеранов боевых действий на пенсию с 60 лет. Это уже вопрос федерального уровня, который требует детального рассмотрения», – отметил Александр Козловский.

На встрече с коллективом школы № 17 разговор был посвящён вопросам жителей Великолукского района. «Многие сотрудники школы живут в близлежащих деревнях, поэтому хорошо знают, каких базовых вещей сегодня не хватает на сельских территориях», – пояснил депутат.

В частности, что касается деревни Куракино, то на обсуждение были вынесены вопросы о необходимости газификации и проблемах с интернетом. В деревне Дубрава-2 жители ждут решения вопроса с водопроводом, также есть сложности со связью. В деревне Лычёво, в частности на улице Мира, люди не могут добиться подключения к стабильному интернету: для операторов строительство сети к небольшому количеству домов оказывается экономически невыгодным, сказал Александр Козловский.

Кроме того, участники встречи обсудили и состояние дорог, освещение и благоустройство.

«За большими программами развития всегда стоят очень конкретные запросы людей – вода, газ, дорога, свет, интернет. По всем обозначенным сегодня вопросам будем смотреть возможные пути решения и подключать ответственные структуры», – заключил депутат.

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