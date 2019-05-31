Песок завезут на все муниципальные детские площадки Пскова

17:22, 31 мая 2019, ПАИ

И. п. главы Пскова и региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья» Елена Полонская обсудила с псковичами вопрос ремонта детских площадок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковского регионального отделения партии.

Тему обновления и обеспечения безопасности детских игровых площадок подняла жительница дома №3 по улице Кирсанова. Матери пообещали, что по указанному ею адресу скоро будет произведен необходимый частичный ремонт.

Елена Полонская заверила, что депутаты уделяют особое внимание установке новых детских площадок и ремонту существующих, и периодически ходатайствуют о том, чтобы в бюджете города были заложены средства на эти цели. В результате во дворах Пскова появляется всё больше игровых комплексов, в том числе и в рамках партийного проекта «Городская среда».

Заместитель начальника Управления городского хозяйства Антон Ляугминас, который тоже принимал участие в беседе, отметил, что власти города разделяют обеспокоенность псковичей состоянием детских площадок. Он рассказал, что установленные еще в 2012 году деревянные конструкции приходят в негодность, и в ближайшее время будет объявлен конкурс на их ремонт. Уже в июне на все детские площадки, находящиеся в ведении муниципалитета, планируется завоз песка, а затем начнутся подготовительные работы.

Елена Полонская отметила, что управляющие компании не стремятся принимать детские площадки на баланс и заниматься их содержанием. Куратор партпроекта «Крепкая семья» рекомендовала собственниками быть бдительными и следить за тем, чтобы управляющие компании заботились о поддержании игровых комплексов в надлежащем виде.

«Семейная приемная» открыта каждый четвертый четверг месяца по адресу: улица Гоголя, 9. Семьи могут обратиться с волнующими их вопросами, получить консультации и поддержку.