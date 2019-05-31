Победителей конкурса детского рисунка наградила Галина Неваленная

17:52, 31 мая 2019, ПАИ

Будущий кандидат от партии «Единая Россия» в депутаты Псковской городской Думы Галина Неваленная наградила победителей конкурса детского рисунка в школе №12, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

«Благодаря этому конкурсу мы смогли увидеть, как дети представляют окружающий мир и как себя в нем позиционируют», – отметила она. По мнению Галины Неваленной, у ребят получились очень талантливые и интересные рисунки.

«Во многих из них прослеживается то, что дети чувствуют свою ответственность за будущее. К примеру, одна из школьниц изобразила земной шар в детских руках», – сказала она.

По итогам конкурса были отобраны шесть лучших рисунков. Авторы этих работ получили в подарок от «Единой России» наборы для рисования по номерам.