Команда псковского центра «Патриот» выиграла соревнования на Кубок губернатора

19:30, 31 мая 2019, ПАИ

В пятницу, 31 мая, в Псковской области прошли соревнования по пулевой стрельбе и военизированной эстафете на Кубок губернатора среди военно-патриотических клубов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, в соревнованиях приняли участие 28 команд общей численностью около 160 человек из Пскова, Великих Лук, Струго-Красненского, Красногородского, Новоржевского и других районов области.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, приветствуя участников соревнований , и пожелал им бескомпромиссной борьбы до последнего выстрела.

«Стрелковый спорт существует уже 35 лет и, несмотря на то, что это соревнования на умение владеть смертоносным оружием, он считается одним из самых безопасных видов спорта. Впереди интересные и яркие упражнения, я призываю всех помнить и соблюдать правила стрельбы», — сказал глава региона.

Пулевая стрельба велась из положения лежа с мелкокалиберной винтовки. Военно-спортивная эстафета включала переноску раненого, использование средств индивидуальной химической защиты, экипировку участника и знание конструкции автоматического оружия.

В итоге в общекомандном зачете по пулевой стрельбе третье место завоевала команда «Память» Новоржевской средней школы, второе — ребята из «Юного стрелка» псковского центра «Патриот» под руководством Натальи Григорьевой. Обладателем Кубка губернатора стала команда «Юный стрелок» центра «Патриот» под руководством Елены Ивановой. Эта же команда взяла Кубок губернатора и в военно-спортивной эстафете. Второе место в этом виде соревнований досталось команде «Союз десантников» из Пскова, третье — военно-патриотическому клубу «Вымпел» из Великолукского района. Все участники соревнований получили грамоты за участие.

«Дорогие юнармейцы, поздравляю вас с успешным завершением крупных региональных соревнований. Вы достойно отработали, наравне со взрослыми. Знаю по себе — это стоит нескольких недель и даже месяцев усиленных тренировок. Опыт, который вы получили, поможет провести работу над собой, сделать необходимые корректировки и дальше участвовать в соревнованиях», — сказал Михаил Ведерников и поблагодарил педагогов за подготовку воспитанников.

Параллельно с юношескими состязаниями проходят соревнования по тактической и практической стрельбе среди представителей силовых структур. В них участвует команда органов исполнительной власти Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым. В команде ветеранов силовых структур — известный актер Евгений Дятлов. Коллективам предстоит пройти шесть этапов, стрельба ведется из пистолетов и автоматического оружия. Помимо общекомандных наград дипломы и кубки получат победитель в дуэльной стрельбе и лучший стрелок из пистолета.