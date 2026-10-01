Создание центра адаптивной физкультуры и спорта обсудили в Пскове

13:11, 01 октября 2026, ПАИ

Рабочее совещание, посвящённое исполнению поручения президента России о создании в Псковской области центра адаптивной физкультуры и спорта, прошло в архиерейской резиденции Псковского епархиального управления 28 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии

















В совещании приняли участие митрополит Псковский и Порховский Матфей, заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева, министр спорта региона Лилия Аюпова, заместители главы администрации Пскова Виталий Сухинский и Андрей Ульянов, врио директора управления капитального строительства региона Игорь Еликов, помощник митрополита по вопросам строительства Владимир Васильев, а также профильные специалисты реставрационных и строительных организаций и другие официальные лица.

Участники обсудили вопросы, связанные с реализацией поручения главы государства и созданием центра в регионе.