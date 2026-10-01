Создание центра адаптивной физкультуры и спорта обсудили в Пскове
Рабочее совещание, посвящённое исполнению поручения президента России о создании в Псковской области центра адаптивной физкультуры и спорта, прошло в архиерейской резиденции Псковского епархиального управления 28 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.
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Фото: пресс-служба Псковской епархии
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Фото: пресс-служба Псковской епархии
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Фото: пресс-служба Псковской епархии
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Фото: пресс-служба Псковской епархии
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Фото: пресс-служба Псковской епархии
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Фото: пресс-служба Псковской епархии
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Фото: пресс-служба Псковской епархии
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Фото: пресс-служба Псковской епархии
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Фото: пресс-служба Псковской епархии
В совещании приняли участие митрополит Псковский и Порховский Матфей, заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева, министр спорта региона Лилия Аюпова, заместители главы администрации Пскова Виталий Сухинский и Андрей Ульянов, врио директора управления капитального строительства региона Игорь Еликов, помощник митрополита по вопросам строительства Владимир Васильев, а также профильные специалисты реставрационных и строительных организаций и другие официальные лица.
Участники обсудили вопросы, связанные с реализацией поручения главы государства и созданием центра в регионе.
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