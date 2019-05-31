Псковский Детский фонд провёл праздник воспитанников интернатных учреждений региона

21:56, 31 мая 2019, ПАИ

Сегодня в Пскове состоялся традиционный благотворительный праздник, приуроченный к Дню защиты детей. Псковское областное отделение Российского детского фонда проводит это мероприятие для нуждающихся ребят уже 31-й год подряд. Как сообщили Псковскому агентству информации в организации, в этот раз в Псков приехало около 116 детей из 9 интернатных учреждений региона.

Праздник начался с посещения кинотеатра – дети посмотрели мультфильм «Тайная жизнь домашних животных 2». После ребята отправились в аквапарк, где целых три часа резвились в бассейне и катались с горок.

Следить за соблюдением правил безопасности и учить детей плавать помогли волонтёры Детского фонда – студенты Псковского Государственного университета. Детский фонд благодарит руководство кинотеатра «Мираж Синема» и аквапарка «Акваполис» за максимально выгодные условия, которые позволили пригласить на праздник большее количество детей.

Программа дня продолжилась в кафе, где детей ждал праздничный обед. Ребят навестила Наталия Соколова - уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области. Она поздравила всех ребят с наступающим праздником и пообщалась с ними. В завершение праздника гости получили подарки.

В этом году на праздник удалось позвать не только воспитанников интернатных учреждений, но и детей из малообеспеченных семей региона. Подопечные областного Центра семьи присоединились к походу в кинотеатр, где от души посмеялись над мультфильмом.

Особую благодарность Детский фонд выражает Татьяне Кириленок (ООО ГК «Мегахолод»), Светлане Васильевой (филиал КПК «Кредо» в г. Пскове) и Константину Лебедеву (ТД «Рижский»), которые в очередной раз подарили ребятам сладости. Сладкие подарки и игрушки в офис Фонда приносили и просто неравнодушные жители города – Детский фонд благодарит всех помощников за заботу о детях.

Подарить детям праздник помогли благотворители – неравнодушные представители бизнеса и частные лица, поддержавшие акцию. В этом году в ней поучаствовало более 50 отзывчивых помощников: нотариусы г. Пскова и Псковской области, Станислав Павлов (филиал «Экси-банк (АО) Псковский), Денис Мунштуков (ЗАО «ЗЭТО») и многие другие. Отдельная благодарность выражается Рашиту Минибаеву (ООО «Ордена Ленина Трест «Нефтепроводмонтаж»), который выступил в роли генерального спонсора акции.

От лица подопечных Детский фонд искренне благодарит всех помощников, которые подарили детям один из самых радостных дней в году.