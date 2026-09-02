Детский сад №14 в Пскове подключат к газу

16:48, 02 сентября 2026, ПАИ

Детский сад № 14 на улице Яна Райниса в Пскове в этом году подключат к газоснабжению. Об этом в своём официальном канале на платформе MAX сообщил глава города Борис Елкин по итогам рабочего выезда по округу № 5.

В выезде приняли участие председатель Совета руководителей муниципальных образовательных учреждений города Пскова Елена Синёва и депутат Псковской городской Думы Анна Дмитриева.

В детском саду недавно отремонтировали фасады, сейчас приступают к внешним работам, включая устройство отмостки. Уже установлена модульная котельная.

«Важный этап – социальная газификация: в этом году объект подключают к газоснабжению. Установлена модульная котельная, вскоре отопление и горячая вода будут подаваться от газа, а не от угля, как раньше», – рассказал глава Пскова.

Как сообщалось ранее, за год к сетевому газу в России подключили более 200 школ.