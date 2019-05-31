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Общество

Убивший супругу в такси 35-летний пскович осуждён на 9 лет колонии строгого режима

В Пскове вынесен судебный приговор 35-летнему мужчине, который обвинялся в убийстве своей супруги. Как стало известно Псковскому агентству информации, обвиняемому назначено наказание в виде 9 лет колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что 3 марта 2018 года, в Пскове по пути на работу была похищена и впоследствии убита молодая женщина. По версии следствия, в этот день салоне автомашины такси на ул. Декабристов в Пскове между супругами на фоне бракоразводного процесса произошел конфликт, в ходе которого мужчина задушил руками 29-летнюю потерпевшую. После этого он перегнал автомашину с телом на Ленинградское шоссе и сообщил в правоохранительные органы о совершенном преступлении.

Следственным отделом по городу Пскову СУ СКР по Псковской области 28 мая 2018 года было завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего псковича по обвинению  в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Следствием была собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу.

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