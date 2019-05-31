Псковские алиментщики в среднем имеют задолженность 225,7 тысяч рублей

22:30, 31 мая 2019, ПАИ

Вопросы по взысканию алиментных платежей в режиме круглого стола обсудили заместитель главного судебного пристава Псковской области Оксана Микитяк и региональный уполномоченный по правам ребёнка Наталия Соколова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области, темой беседы стала «Защита прав и законных интересов детей. Результаты работы УФССП России по Псковской области по взысканию алиментных платежей».

В ходе круглого стола заместитель главного судебного пристав Псковской области озвучила результаты деятельности Управления ФССП России по Псковской области в сфере взыскания алиментных платежей.

Так, средняя сумма задолженности должников по алиментным платежам составляет 225,7 тысяч рублей. В связи с принятием принудительных мер к должникам в 2019 году 171 должник по алиментам привлечен к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», в отношении 81 должника-алиментщика возбуждены уголовные дела по ст.157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Судебными приставами-исполнителями осуществлено 1677 выходов в адреса должников с целью проверки их имущественного положения, временно ограничен выезд за пределы РФ более 3,8 тысячам должников, 292 алиментщика ограничены в специальном праве на управление транспортным средством. Результатом выше перечисленных мер стало перечисление на содержание детей более 26 миллионов рублей, что почти на 14 миллионов превышает результат за аналогичный период прошлого года.

О вопросах защиты нарушенных прав детей рассказала уполномоченный по правам ребенка Псковской области Наталия Соколова. В адрес уполномоченного поступают обращения об определении места жительства ребенка и порядка общения с ребенком.

Кроме того, участники круглого стола ответили на вопросы, касающиеся алиментных платежей: как и куда подать исполнительный документ, что делать если должник переехал в другой регион, можно ли взыскать алименты с неработающего и неимеющего имущества должника.