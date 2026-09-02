В Псковской областной больнице рассказали о принципах питания пациентов

10:38, 02 сентября 2026, ПАИ

Стереотип о невкусной больничной пище разрушают в Псковской областной клинической больнице. Руководство учреждения рассматривает организацию питания как значимый элемент лечебного процесса, способствующий улучшению настроения пациентов, восстановлению сил и ускорению выздоровления, сообщили в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Контроль за рационом пациентов осуществляет врач-диетолог. Специалист не только составляет общее меню, но и корректирует его с учётом конкретных заболеваний: сахарного диабета, патологий желудочно-кишечного тракта, болезней почек, а также периода после оперативных вмешательств. Каждому пациенту подбирают индивидуальный рацион, соответствующий его состоянию и не оказывающий негативного влияния на здоровье.

При организации питания в больнице реализуются три ключевых принципа. Первый – свежесть и качество продуктов: учреждение сотрудничает с проверенными поставщиками и осуществляет строгий контроль сроков годности. Второй – сохранение полезных свойств без потери вкусовых качеств: применяются щадящие методы термической обработки, включая приготовление на пару, запекание и варку, что позволяет сохранить максимум витаминов и обеспечить аппетитный вид блюд. Третий – учёт всех медицинских показаний, возрастных особенностей и индивидуальных непереносимостей.

Ранее эксперт рассказал, что паспортный возраст не всегда совпадает с состоянием здоровья. Один человек в 50 лет может быть активным, а другой уже к 35 годам сталкивается с хроническими заболеваниями. Что такое биологический возраст, как его измерить и какие факторы влияют на старение, читайте здесь.