Роспотребнадзор объявил о старте вакцинации против гриппа

10:42, 02 сентября 2026, ПАИ

Официальный старт Всероссийской прививочной кампании против гриппа объявлен 2 сентября на полях XI Восточного экономического форума. На стенде Роспотребнадзора соответствующее заявление сделала руководитель ведомства, главный государственный санитарный врач России Анна Попова, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

«На ВЭФ мы традиционно объявляем о старте Всероссийской прививочной кампании в Российской Федерации. Наш прививочный пункт стал неотъемлемой частью форума, и его популярность ежегодно растёт: каждый десятый участник вакцинируется прямо здесь. Приглашаю всех гостей и участников сегодня сделать прививку», – сказала Анна Попова.

В предстоящем эпидемиологическом сезоне планируется охватить вакцинацией до 60 % населения страны, а в группах риска – не менее 75 %. В текущем сезоне по сравнению с эпидсезоном 2025-2026 годов в составе вакцин заменены все три штамма.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что вакцинация остаётся самым надёжным способом профилактики, при этом особое внимание уделяется детям, беременным женщинам, людям с хроническими заболеваниями, лицам старше 60 лет и медицинским работникам. Анна Попова напомнила, что в прошлом году благодаря комплексу противоэпидемических мер и активной просветительской работе удалось привить более 80,8 миллиона человек, что позволило обеспечить невысокие показатели заболеваемости гриппом.

Рекомендуется пройти иммунизацию в начале осени, чтобы успеть до пика эпидемии – обычно он приходится на ноябрь-декабрь. Для формирования иммунитета организму требуется от двух до трёх недель, поскольку состав вакцины ежегодно обновляется под новые мутировавшие штаммы, которые будут активны в предстоящем сезоне.