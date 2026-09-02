Десятки дубов высадят в парке 300-летия прокуратуры в Пскове

10:34, 02 сентября 2026, ПАИ

Новые зелёные насаждения появятся в парке 300-летия прокуратуры возле улицы Никольской в Пскове. Сейчас для выполнения работ ищут подрядчика, следует из данных на портале госзакупок.

Подрядчик должен будет высадить и содержать 20 черешчатых дубов и 40 колонновидных.

Также в список работ входят мульчирование приствольного круга для сохранения влаги, установка защитно-декоративного ограждения ствола и подпорок, подкормка минеральными удобрениями и полив.

Всего на эти цели выделено около 3,8 миллиона рублей. Выполнить все работы необходимо до 30 октября.

Ранее сообщалось, что в сквере возле гостиницы «Рижская» высадили 16 новых деревьев, а затем ещё десять клёнов.