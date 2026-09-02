Назначен новый директор института образования и социальных наук ПсковГУ

10:52, 02 сентября 2026, ПАИ

Артём Момент назначен на должность директора института образования и социальных наук Псковского государственного университета, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Артём Момент – выпускник Великолукской государственной академии физической культуры и спорта 2015 года, защитил кандидатскую диссертацию в 2021 году, а в 2024 году ему присвоено учёное звание доцента.

В ПсковГУ Артём Момент работает с 2018 года. За это время он прошёл путь от ассистента кафедры до заведующего отделением физической культуры и здоровьесбережения, а также руководил Центром физической культуры, студенческого спорта и здоровьесбережения. С 2022 по 2023 год он совмещал основную деятельность с обязанностями заместителя директора института образования и социальных наук по воспитательной работе, что позволило ему детально изучить специфику института, который он теперь возглавляет.

Новый директор является соорганизатором международных научных форумов, регулярно выступает с открытыми лекциями и ведёт просветительскую деятельность, в том числе в качестве спикера Российского общества «Знание». Под его руководством реализованы проекты, получившие поддержку Минобрнауки России и Росмолодёжи.

Врио ректора ПсковГУ Сергей Николаев отметил, что Артём Момент сочетает глубокую научно-педагогическую подготовку с успешным управленческим опытом. «Он хорошо знает институт изнутри, имеет опыт воспитательной работы с молодёжью и доказанную способность реализовывать масштабные проекты. Уверен, его энергичность и профессионализм помогут институту выйти на новый уровень развития», – отметил Николаев.