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Проект «Спорт - норма жизни» будет реализован в Псковской области

В Псковской области будет реализован федеральный проект «Спорт - норма жизни», сообщил Псковскому агентству информации председатель областного комитета по спорту Иван Штылин. Итогом проекта, по его словам, должно стать увеличение количества псковичей, занимающихся физкультурой и ведущих здоровый образ жизни.

Иван Штылин рассказал, что ежегодно в Псковской области создаются условия для занятий физической культурой и спортом, растёт интерес населения к комплексу ГТО, который стал основным направлением физкультурной работы. В этом году в десяти муниципалитетах появятся современные площадки для подготовки и выполнения норм ГТО, оборудованные тренажерами и гимнастическими снарядами, каждый район установит воркаут-площадки. В Новоржеве, Плюссе и Великих Луках будут построены физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа. Иван Штылин добавил, что велоцентр, который был построен в Великих Луках в прошлом году, скоро заработает на полную мощность и станет центром активного досуга.

«Создавая комфортные условия для занятия детей спортом, для образования, мы инвестируем в крепкое, здоровое население нашего региона», - заявил председатель комитета по спорту. Он заметил, что День защиты детей - это тот праздник, который помогает всем задуматься над тем, сколько времени уделяется детям, об ответственности за их будущее и как сделать их жизнь лучше. «Дети - наше будущее, от которого напрямую зависит и жизнь взрослых», - уверен Иван Штылин.

Он поблагодарил родителей, тренеров и учителей за ежедневное участие в воспитании молодёжи, а также всех, кто дарит детям теплоту и передаёт им свой опыт.  

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