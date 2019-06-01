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Общество

Эксперт: Псковская область входит в десятку лучших регионов страны по работе с усыновителями

Руководитель комитета по социальной защите Псковской области Армен Мнацаканян выразил слова благодарности всем семьям, решившимсявзять на воспитание чужого ребенка.  

«В День защиты детей мои слова благодарности адресованы всем людям, которые сознательно идут на этот подвиг», - сказал он в интервью корреспонденту Псковского агентства информации.

Сегодня в базе данных для усыновителей около 230 анкет детей. И по словам Армена Мнацаканяна, это самые сложные дети, дети-инвалиды. « Благодаря предпринимаемым мерам на федеральном и региональном уровне увеличивается количество семей, которые берут именно таких детей», - сказал руководитель ведомства. 

В Псковской области, например, при усыновлении предоставляется единовременная выплата в размере 500 тысяч рублей. И если ранее она выплачивалась только жителям региона, то решением губернатора эта мера подержки стала распространяться на семьи и из других субъектов страны. 

«Сегодня Псковская область входит в десятку лучших регионов Российской Федерации. Мы работаем и будем работать дальше», - заявил Армен Мнацаканян.

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