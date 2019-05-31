Праздничный рок-концерт пройдёт в Пскове в День защиты детей

13:43, 01 июня 2019, ПАИ

Праздничный рок-концерт «Добрый рок - Городу детства» состоится 1 июня на набережной реки Псковы у Троицкого моста в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации организаторы. Мероприятие посвящено Дню защиты детей.

Для псковичей выступят петербургские группы «Фома», «ЭйзимО», «9-G band» и «Kefir», псковские коллективы «Гефест» и «Постоянные», а также команда из Великих Лук «Цикады».

Начало концерта - в 17:00.

Там же, на набережной, сегодня проходит выставка бывших бездомных кошек, на которой представлены бывшие подопечные зоозащитников, нашедшие любящих хозяев. Псковичи могут увидеть, как меняются кошки, когда обретают дом, а также присмотреть себе питомца среди тех, кого отдают в добрые руки.