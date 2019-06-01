Выставка бывших бездомных кошек развернулась на набережной в Пскове

13:06, 01 июня 2019, ПАИ

Выставка бывших бездомных кошек открылась в Пскове на набережной у Троицкого моста 1 июня. Как сообщила Псковскому агентству информации руководитель общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова, мероприятие проходит в рамках ежегодного праздника «Город детства», проводимого благотворительным марафоном «Добрый Псков».

На выставке представлены 15 животных, которые когда-то жили на улице, но теперь нашли хозяев. «От корниш-рекса до дворовых окрасов, но все без исключения холеные», - рассказала Вера Короткова.

В этом году выставка организована в шестой раз, немного изменился её формат - теперь не только пообщаться с животными, но и взять себе одну из кошек, которые на данный момент ищут дом. Псковичи могут выбрать питомца среди 8 взрослых котов и кошек, также представлены 4 котенка. «Они шикарные», - поделилась Вера Короткова. Она добавила, что одного из усатых уже забрали.

Руководитель «Зоозащиты» отметила, что на выставку пришло огромное количество людей, иногда даже не видно клеток с животными. «Люди к нам идут, нас видно издалека», - заявила она.

На празднике работают интерактивные площадки, в 17:00 запланирован рок-концерт.